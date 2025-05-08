В России и мире

Россиян предупредили о сильных магнитных бурях

Сильные магнитные бури могут произойти 9-10 декабря после того, как до Земли дойдёт выброс плазмы от вчерашней вспышки на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«Магнитные бури уровня G2–G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей минувшей ночью», - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что вспышка имела умеренную силу, но из-за того, что центр взрыва был расположен точно на линии Солнце–Земля, удар по планете ожидается практически фронтальным. Какие-либо факторы, которые могли бы снизить его воздействие, отсутствуют.

Согласно расчётам учёных, пик воздействия придется на вторую половину 9 декабря, что, в сочетании с высокими ожидающимися значениями геомагнитных индексов, создает благоприятные условия для формирования полярных сияний, пишет РИА Новости.