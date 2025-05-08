Актрису из сериала «Счастливы вместе» оштрафовали за хулиганство

Актрису Наталью Бочкареву обязали выплатить штраф по статье о хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Согласно материалам дела, у артистки произошел конфликт с соседкой по коттеджному поселку, подробности не уточняются.
В отношении Бочкаревой возбудили дело по статье о хулиганстве. Актрисе назначили штраф в размере 1000 рублей. Наказание она попыталась оспорить, пишет Газета.ru.
«Апелляционная инстанция постановление районного суда оставила без изменения, апелляционные жалобы Бочкаревой и ее защитника – без удовлетворения», – сообщается в публикации.