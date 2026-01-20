 
Суд взыскал компенсацию в пользу Безрукова за продажу масок с его лицом

Хамовнический суд Москвы взыскал 200 тысяч рублей с индивидуальной предпринимательницы Кристины Соболевской в пользу актера Сергея Безрукова по иску о продаже масок с его лицом. 

«Суд решил исковые требования истца… удовлетворить частично. Взыскать… компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. В удовлетворении остальных требований отказать», - приводит слова судьи РИА Новости.

Ранее сторона Безрукова подтвердила, что актер запрашивает компенсацию по двум основаниям. Ответчица в отзыве на исковое заявление просила снизить сумму компенсации морального вреда или заменить её на выплату роялти от продаж масок.

Как сообщили ранее в суде, в поданном Безруковым иске указано, что ответчиком выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon карнавальные и тканевые маски с лицом артиста. Истец отмечал, что ответчик его согласия не получал, и просил суд запретить Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать компенсацию морального вреда.

