Константина Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Богомолов, сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Фото: РИА Новости

Российский режиссер, художественный руководитель московского Театра на Малой Бронной Константин Богомолов родился 23 июля 1975 года в семье кинокритиков Юрия Богомолова и Ольги Ульяновой.

С мая 2019 года Константин Богомолов является художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной. В июне 2024 года он был назначен художественным руководителем Театра Романа Виктюка (с июля 2024 года – Сцена «Мельников»). В 2025 году Сцена «Мельников» стала площадкой Театра на Бронной.

В сентябре 2019 года режиссер женился на телеведущей Ксении Собчак.

До этого должность ректора занимал Игорь Золотовицкий – он скончался в больнице на прошлой неделе, пишет РИА Новости.

