Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства 9-летнего ребенка в Петербурге

Ход расследования уголовного дела по факту убийства 9-летнего ребенка в Санкт-Петербурге поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Видео: СК РФ

Следственные органы Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу продолжают расследование уголовного дела об убийстве 9-летнего мальчика (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

В рамках расследования уголовного дела установлено, что 30 января около 14.00 ребенок вышел из дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся. В тот же день мальчик сел в автомобиль и больше не выходил на связь. Следствием во взаимодействии с оперативными службами установлен и задержан в Псковской области мужчина, в автомобиль которого сел малолетний.

В ходе расследования уголовного дела получена информация об убийстве ребенка, подозреваемый указал место в Ломоносовском районе, где скрыл его тело. По местам пребывания фигуранта следователи провели обыски, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Павлу Выменцу доложить о промежуточных результатах следствия. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее отмечалось, что девятилетний Павел, тело которого найдено в Ломоносовском районе Ленобласти, рос в многодетной семье и не посещал школу.