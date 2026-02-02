Задержанный в Пскове предполагаемый похититель 9-летнего мальчика признался в убийстве

Подозреваемый в похищении и убийстве 9-летнего Павла доставлен в Петербург в управление уголовного розыска, где признался в убийстве мальчика. Об этом стало известно «Фонтанке» из собственных источников вечером 2 февраля.

Фото: Telegram-канал 112

Жилкин, задержанный сегодня оперативниками в Псковской области, после того, как был доставлен в Петербург, признался в убийстве и рассказал, где именно он утопил тело ребенка. В данный момент следственная группа вместе с задержанным выезжает на место, которое он указал, чтобы проверить показания и найти тело.

«Сотрудники уголовного розыска петербургского Главка задержали подозреваемого в похищении ребенка. Во время допроса он признался в содеянном. По его словам, 9-летний мальчик был утоплен в одном из местных водоемов. Сейчас полиция и экстренные службы проводят поисковые мероприятия, осматривая прилегающую территорию. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, около пяти часов вечера 30 января Павел вышел из «Ленты» на Таллинском шоссе и пошел в сторону находящегося рядом ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка». Там его часто видели на парковке, где мальчик предлагал водителям помыть окна за денежное вознаграждение. В тот день после непродолжительного разговора с очередным водителем (с которым, как выяснилось, ранее мальчик был знаком) он сел в машину. Транспорт начал движение. Больше ребенка не видели.

В операции по поиску 9-летнего Паши участвовали более 200 волонтеров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по убийству. Управление уголовного розыска сформировало группу по координации с полицейскими и Росгвардией разных районов города. К поискам были подключены самые серьезные службы, которые занимаются техническим мониторингом коммуникации.

Перемещение внедорожника, в который сел Паша, отследили до деревни Яльгелево Ломоносовского района, куда он прибыл к 16:45 30 января, но без ребенка.

Ехать за подозреваемым пришлось в Псков. На связь он выходил обрывисто из разных точек города: телефон включал буквально на несколько секунд, возможно для быстрого мониторинга новостей. Оперативники, перехватывавшие сигнал, не успевали отследить точное местонахождение, но подходили к задержанию все ближе и ближе. В результате были определены несколько возможных домов, группы рассредоточились. 2 февраля вышедшего на улицу подозреваемого задержали, мальчика при нем не нашли. Квартира, которую он снимал, оказалась ничем не примечательна, кроме разбросанных пустых бутылок водки, которые, судя по состоянию скованного в наручники, тот успел осушить.

Оперативники вскрыли переписку задержанного. Как следует из нее, предполагаемый преступник мог быть знаком с мальчиком и ранее. В ходе последнего общения ребенок грозился, что раскроет некую информацию, если не получит вознаграждение. После очередной встречи, которая состоялась на парковке у гипермаркета на Таллинском шоссе 30 января, след школьника пропал.