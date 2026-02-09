Илон Маск: Первый город на Луне может появиться менее чем через 10 лет

SpaceX переносит основной фокус с Марса на Луну и ставит перед собой цель построить на спутнике Земли саморазвивающийся город в течение следующего десятилетия, заявил основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск в своих соцсетях.

Изображение сгенерировано нейросетью

«SpaceX сместила свой фокус на строительство саморазвивающегося города на Луне, так как потенциально мы можем достичь этой цели менее чем за 10 лет, в то время как в случае с Марсом для этого потребуется более 20 лет»,— написал Илон Маск.

По словам директора, добираться на Луну технически проще и быстрее: окно для запуска открывается каждые 10 дней, а сам полет занимает около двух суток. В то же время окно для полета на Марс появляется раз в 26 месяцев, а время в пути составляет около полугода. Основатель SpaceX отметил, что компания планирует начать работу по строительству города на Марсе через 5–7 лет, пишет «Коммерсантъ».

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о намерении SpaceX осуществить первую беспилотную посадку корабля Starship на Луну в марте 2027 года. Газета также писала, что компания временно сконцентрировалась на лунной программе в рамках сотрудничества с NASA, отложив планы по отправке миссий к Марсу.