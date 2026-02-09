 
В России и мире

Илон Маск: Первый город на Луне может появиться менее чем через 10 лет

0

SpaceX переносит основной фокус с Марса на Луну и ставит перед собой цель построить на спутнике Земли саморазвивающийся город в течение следующего десятилетия, заявил основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск в своих соцсетях.

Изображение сгенерировано нейросетью

«SpaceX сместила свой фокус на строительство саморазвивающегося города на Луне, так как потенциально мы можем достичь этой цели менее чем за 10 лет, в то время как в случае с Марсом для этого потребуется более 20 лет»,— написал Илон Маск.

По словам директора, добираться на Луну технически проще и быстрее: окно для запуска открывается каждые 10 дней, а сам полет занимает около двух суток. В то же время окно для полета на Марс появляется раз в 26 месяцев, а время в пути составляет около полугода. Основатель SpaceX отметил, что компания планирует начать работу по строительству города на Марсе через 5–7 лет, пишет «Коммерсантъ».

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о намерении SpaceX осуществить первую беспилотную посадку корабля Starship на Луну в марте 2027 года. Газета также писала, что компания временно сконцентрировалась на лунной программе в рамках сотрудничества с NASA, отложив планы по отправке миссий к Марсу.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026