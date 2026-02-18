Глава МИД Эстонии допустил размещение в республике ядерного оружия

Власти Эстонии не исключают размещения в стране ядерного оружия, если такое решение будет принято в рамках оборонных планов союзников по НАТО. Об этом заявил глава МИД республики Маргус Цахкна в эфире ETV.

Министр уточнил, что Таллин готов разместить исключительно ядерное оружие стран — союзниц по НАТО.

«Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории», — сказал министр (цитата по ERR).

Цахкна также выразил мнение, что Европа не должна отвергать идею о ядерном сдерживании в НАТО на наднациональном уровне. Эстония не располагает собственным ядерным вооружением.

15 февраля президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна двигаться по пути получения собственного ядерного оружия. Варшава, по его мнению, находится «на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России, пишет РБК.

В 2024 году предшественник Навроцкого Анджей Дуда также говорил о готовности Польши разместить ядерное оружие США. МИД России тогда предупредил, что в случае появления на территории Польши оно «незамедлительно пополнит список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО».