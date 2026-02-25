Мошенники в Псковской области выдают себя за сотрудников газовой службы

В Псковской области участились случаи мошенничества, когда злоумышленники, выдавая себя за сотрудников газовой службы, обманывают пожилых жителей под предлогом срочной установки или ремонта газового оборудования по завышенным ценам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков», настоящие специалисты компании проводят техническое обслуживание только по договору и обязательно предъявляют удостоверения с логотипом организации.

Злоумышленники действуют по определенной схеме. Представляясь сотрудниками газовой службы, мошенники входят в доверие пожилым людям и убеждают их в необходимости срочной установки приборов учета газопотребления, ремонта, замены или проведения технического обслуживания газового оборудования. При этом цены на услуги лжегазовиков значительно превышают среднерыночные.

Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» рассказали о том, как отличить сотрудников по техническому обслуживанию газового оборудования от представителей сторонних организаций.

Прежде чем допускать работников до газового оборудования, эксперты советуют сначала проверить, с какой организацией заключен договор на техническое обслуживание.

Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» приходят в квартиру или дом только для проведения планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО), а также по аварийной или ремонтной заявке абонента. Специалисты не могут посещать дома и квартиры с целью рекламирования газового оборудования или его продажи, не направляют СМС и не спрашивают коды, не просят сообщать личные данные (такие, как номер СНИЛС). При проведении технического обслуживания специалисты не принимают оплату за оказанный данный вид услуг. Абоненты подписывают акт о проведении работ и по размещенному в нем QR-коду в дальнейшем производят плату. Также специалисты «Газпром газораспределение Псков» не проводят обслуживание газового оборудования, работающего на сжиженном (баллонном) газе.

Все сотрудники «Газпром газораспределение Псков» имеют удостоверение с печатью и названием организации. Также отличительной чертой такого сотрудника является спецодежда, имеющая логотип компании.

До проведения технического обслуживания оборудования проводится обязательное информирование потребителей (размещение объявлений с указанием номера телефона газовой компании, по которому потребитель может проверить информацию, получить консультацию, задать интересующие вопросы.

«Если у вас остаются сомнения относительно пришедшего сотрудника газовой службы, можно позвонить в службу: (8112) 79-01-40 в городе Пскове или (81153) 68-113 в городе Великие Луки и уточнить, проводится ли проверка оборудования по указанному адресу и числится ли в штате организации данный работник», - подчеркнули в компании.

Кроме того, манипуляции по замене газового оборудования сторонними лицами увеличивают риски возникновения аварийной ситуации. Это обслуживание осуществляется только специализированной организацией, с которой заключен договор на техническое обслуживание, в соответствии с Правилами пользования газом при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (постановление РФ от 14.05.2013 № 410).

Псковские газовики призывают жителей быть бдительными и не доверять лицам, вызывающим сомнения. Это поможет обезопасить дом и не стать жертвой мошенников. Пострадавшим от обмана и некачественной установки газового оборудования рекомендуется обращаться в правоохранительные органы.