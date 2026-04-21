Раскололся и растаял крупнейший в мире айсберг последних 40 лет

Крупнейший в мире на протяжении почти 40 лет айсберг почти исчез, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) во вторник.

Фото: ААНИИ

«Крупнейший в мире айсберг А23а, за судьбой которого ученые ААНИИ наблюдали последние 40 лет, завершает свою историю. Ледяной гигант раскололся на мелкие части, потеряв за период своей жизни 99% площади», - говорится в сообщении.

Уточняется, что айсберг А23а имел статус крупнейшего в мире с 1986 по сентябрь 2025 года. Тем не менее еще в январе 2026 года его площадь составляла около 1,3 тыс. кв. км. На текущий момент она не превышает 50 кв. км.

«Сейчас айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах. За последние три месяца он преодолел расстояние около 1000 км, пересек границу Южного и Атлантического океанов», - сообщила главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук, которую цитирует пресс-служба.

На текущий момент крупнейшим в мире считается айсберг D15A. Он откололся от шельфового ледника в январе 2016 года, по состоянию на декабрь прошлого года его площадь составляла порядка 3 тыс. кв. км.

Как сообщалось, в 1986 году в момент разрушения края шельфового ледника Фильхнера айсберг А23а площадью свыше 4,1 тыс. кв. км, что почти вдвое превышало размеры Петербурга, откололся от Антарктиды. Он простоял на мели в море Уэдделла 30 лет.

Весной 2023 года айсберг неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша. К началу прошлого года он приблизился к острову Южная Георгия, неподалеку от которого сел на мель, а затем продолжил дрейф, огибая остров с восточной стороны, пишет «Интерфакс».