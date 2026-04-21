 
В России и мире

Раскололся и растаял крупнейший в мире айсберг последних 40 лет

0

Крупнейший в мире на протяжении почти 40 лет айсберг почти исчез, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) во вторник.

Фото: ААНИИ

«Крупнейший в мире айсберг А23а, за судьбой которого ученые ААНИИ наблюдали последние 40 лет, завершает свою историю. Ледяной гигант раскололся на мелкие части, потеряв за период своей жизни 99% площади», - говорится в сообщении.

Уточняется, что айсберг А23а имел статус крупнейшего в мире с 1986 по сентябрь 2025 года. Тем не менее еще в январе 2026 года его площадь составляла около 1,3 тыс. кв. км. На текущий момент она не превышает 50 кв. км.

«Сейчас айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах. За последние три месяца он преодолел расстояние около 1000 км, пересек границу Южного и Атлантического океанов», - сообщила главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук, которую цитирует пресс-служба.

На текущий момент крупнейшим в мире считается айсберг D15A. Он откололся от шельфового ледника в январе 2016 года, по состоянию на декабрь прошлого года его площадь составляла порядка 3 тыс. кв. км.

Как сообщалось, в 1986 году в момент разрушения края шельфового ледника Фильхнера айсберг А23а площадью свыше 4,1 тыс. кв. км, что почти вдвое превышало размеры Петербурга, откололся от Антарктиды. Он простоял на мели в море Уэдделла 30 лет.

Весной 2023 года айсберг неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша. К началу прошлого года он приблизился к острову Южная Георгия, неподалеку от которого сел на мель, а затем продолжил дрейф, огибая остров с восточной стороны, пишет «Интерфакс»

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026