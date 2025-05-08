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Избран новый папа римский

Кардиналы, участвующие в конклаве, избрали нового главу Римско-католической церкви. Об этом по традиции возвестил белый дым из трубы печи, установленной в Сикстинской капелле в Ватикане, где проходило голосование.

AP Photo/ Andrew Medichini

Для избрания одному из 133 участников в возрасте до 80 лет надо было набрать две трети голосов (89 голосов). Кто стал новым 267-м папой римским, станет известно в ближайшее время, когда избранный, сменив одеяние на белое папское, появится на балконе собора Святого Петра и объявит свое папское имя, благословив «град и мир» («Урби эт орби»), пишет ТАСС.

Конклав начался вечером 7 мая и продлился чуть более одного дня.

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Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет 21 апреля в 07:35 утра по местному времени (08:35 по московскому времени) в резиденции в Ватикане в Доме Святой Марты.