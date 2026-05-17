 
В России и мире

Болгария стала победителем «Евровидения-2026» благодаря российскому артисту

0

Международный песенный конкурс «Евровидение-2026», который прошёл в Вене, выиграла представительница Болгарии Дара
с танцевальной песней «Bangaranga». Помог участнице известный российский певец Филипп Киркоров. Оказалось, болгарское телевидение вышло на артиста с просьбой поддержать исполнительницу.

Jens Buttner/Reuters

По словам Киркорова, его команда подключилась к работе. Совместными усилиями была создана песня Bangaranga для DARA.

«У нее была одна проблема: не было хита. Голос, внешность, танцует, а хита нет. Но мы увидели потенциал. Я увидел, что она дива», — рассказал исполнитель.

Использовав связи российского музыканта, Болгария получила и выигрышного режиссера — Киркоров договорился с Фредериком Ридманом, на счету которого — победные номера Монса Сельмерлёв (2015) и швейцарца Nemo (2024), передает «Лента.ру».

Второе место в конкурсе занял Ноам Беттан из Израиля с балладой «Michelle». На третьей строчке расположилась певица из Румынии Александра Кэпитэнеску c композицией «Choke Me».

Финал юбилейного 70-го международного конкурса песни проходил в концертном зале Wiener Stadthalle, где собрались 10 тысяч зрителей. Ведущими конкурса стали поп-певица Виктория Сваровски и актер Михаэль Островски. 

В 2026 году конкурс поставил своеобразный рекорд по минимальному числу участников за последние 20 лет. В 2016-м в «Евровидении» принимали участие 42 страны, а в 2026-м — 35, пишет Газета.ru.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026