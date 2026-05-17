Болгария стала победителем «Евровидения-2026» благодаря российскому артисту

Международный песенный конкурс «Евровидение-2026», который прошёл в Вене, выиграла представительница Болгарии Дара

с танцевальной песней «Bangaranga». Помог участнице известный российский певец Филипп Киркоров. Оказалось, болгарское телевидение вышло на артиста с просьбой поддержать исполнительницу.

По словам Киркорова, его команда подключилась к работе. Совместными усилиями была создана песня Bangaranga для DARA.

«У нее была одна проблема: не было хита. Голос, внешность, танцует, а хита нет. Но мы увидели потенциал. Я увидел, что она дива», — рассказал исполнитель.

Использовав связи российского музыканта, Болгария получила и выигрышного режиссера — Киркоров договорился с Фредериком Ридманом, на счету которого — победные номера Монса Сельмерлёв (2015) и швейцарца Nemo (2024), передает «Лента.ру».

Второе место в конкурсе занял Ноам Беттан из Израиля с балладой «Michelle». На третьей строчке расположилась певица из Румынии Александра Кэпитэнеску c композицией «Choke Me».

Финал юбилейного 70-го международного конкурса песни проходил в концертном зале Wiener Stadthalle, где собрались 10 тысяч зрителей. Ведущими конкурса стали поп-певица Виктория Сваровски и актер Михаэль Островски.

В 2026 году конкурс поставил своеобразный рекорд по минимальному числу участников за последние 20 лет. В 2016-м в «Евровидении» принимали участие 42 страны, а в 2026-м — 35, пишет Газета.ru.