Российские компании начали массово возвращать сотрудников с удалёнки

Российские компании начали массово сокращать удаленный формат работы и возвращать сотрудников в офисы на фоне кризиса управления и попыток усилить контроль над командами. Об этом рассказал управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

По его словам, проблема заключается не столько в дистанционной работе, сколько в неспособности части руководителей адаптироваться к новым условиям.

«Сегодня мы наблюдаем не кризис удаленной работы, а именно кризис менеджмента. У многих руководителей возникает ощущение бессилия, ведь старые методы управления больше не работают, а новые они пока не освоили», — отметил Быханов.

Эксперт пояснил, что в условиях экономической нестабильности работодатели всё чаще делают ставку на физическое присутствие сотрудников в офисе, рассчитывая таким образом повысить продуктивность.

«Есть иллюзия, что если всех вернуть в офисы, то продуктивность резко повысится. По сути, многие компании пытаются снова перейти к понятному для руководителей ручному управлению. Следующим этапом тогда можно уже и розги вводить как инструмент мотивации», — заявил он.

По мнению Быханова, конфликт вокруг удаленки постепенно превращается в системный кризис корпоративной культуры. Руководители требуют большего контроля, тогда как сотрудники уже не готовы возвращаться к модели тотального офисного присутствия.

Эксперт подчеркнул, что удаленная работа давно стала частью сервисной экономики, где работодатели оплачивают не нахождение человека в офисе, а конкретный результат. В первую очередь это касается сфер IT, маркетинга, PR, дизайна, аналитики, консалтинга и онлайн-образования.

При этом существуют отрасли, где дистанционный формат практически невозможен. Среди них гостиничный бизнес, строительство, производство, логистика, медицина и сфера обслуживания. Главный риск сегодня заключается не в формате работы, а в имитации деятельности и отсутствии эффективного лидерства, пишут «Известия».

