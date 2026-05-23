В России предложили ввести пособие по уходу за внуками

Бабушкам и дедушкам нужно выплачивать пособие по уходу за ребенком в размере средней зарплаты по региону, если родители не уходят в декретный отпуск и продолжают работать, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ (ОП РФ) Владислав Гриб.

«Считаю, что в случае, если мама или папа не уходят в декретный отпуск по уходу за ребенком, то необходимо предусмотреть выплаты бабушкам или дедушкам в размере средней заработной платы по региону», - сказал Гриб.

Такая мера поддержки может способствовать повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и развитию межпоколенческого взаимодействия, пишут РИА Новости.

«Это поможет и родителям, и старшему поколению в воспитании внуков, если родители по тем или иным причинам выбирают работу», - сказал Гриб.