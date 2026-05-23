 
В России и мире

В России предложили ввести пособие по уходу за внуками

0

Бабушкам и дедушкам нужно выплачивать пособие по уходу за ребенком в размере средней зарплаты по региону, если родители не уходят в декретный отпуск и продолжают работать, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ (ОП РФ) Владислав Гриб.

«Считаю, что в случае, если мама или папа не уходят в декретный отпуск по уходу за ребенком, то необходимо предусмотреть выплаты бабушкам или дедушкам в размере средней заработной платы по региону», - сказал Гриб.

Такая мера поддержки может способствовать повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и развитию межпоколенческого взаимодействия, пишут РИА Новости

«Это поможет и родителям, и старшему поколению в воспитании внуков, если родители по тем или иным причинам выбирают работу», - сказал Гриб.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026