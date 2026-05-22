Путин: Использование ядерного оружия - крайняя мера обеспечения безопасности Союзного государства

Использование ядерного оружия является исключительной мерой обеспечения национальной безопасности, но ядерная триада должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Уже отмечал и вновь подчеркну: использование такого оружия, ядерного оружия - это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств», - сказал Путин в ходе проходящих учений ядерных сил Вооруженных сил России и Белоруссии.

«Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире и появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Белоруссии, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне», - заявил Путин.

Президент РФ сообщил, что в ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. «Прежде всего - действия должностных лиц по управлению и взаимодействию применения ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь», - приводит слова Путина «Интерфакс».

«Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет», - отметил президент РФ. 

