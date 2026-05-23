Часть россиян в июне получит пенсию досрочно из-за праздников

Часть россиян в июне получат пенсию раньше в связи с празднованием Дня России и последующими длинными выходными днями с 12 по 14 число, сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«В связи с длинными выходными в начале июня досрочные выплаты получат пенсионеры со следующими плановыми датами получения пенсии: 12,13,14 июня. Этим категориям граждан выплатят пенсию до 11 числа включительно», - сказала Подольская.

Она уточнила, что такое правило действует всегда, когда дата выплата пенсии выпадает на праздник или выходной. В этом случае Социальный фонд перечисляет средства в последний рабочий день перед ним.

Обращаться с заявлениями или дополнительными документами не требуется - досрочное перечисление производится автоматически, пишут РИА Новости.