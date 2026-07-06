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Вологодский губернатор застрял без топлива на трассе после призыва к жителям не запасаться бензином

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Глава Вологодской области Георгий Филимонов застрял на трассе без топлива после призыва к жителям не запасаться бензином. Сообщение об инциденте появилось в официальном Telegram-канале губернатора.

Филимонов написал, что остановился на скоростном обходе Вологды, потому что кончился бензин.

«Пересел из служебной машины в автомобиль, который согласился подвезти. И этим я свидетельствую тот факт, что все мы плывем в одной лодке и решаем существующую проблему и многочисленные задачи, которые перед нами стоят», — сказал он.

Главу региона подвезли сотрудники ГАИ. Филимонов подчеркнул, что власти прорабатывают возможность увеличения отпуска, отгрузки с нефтебазы в ежесуточном режиме.

Незадолго до этого губернатор заявлял, что «при текущем объеме поставок топлива мы в первую очередь обеспечиваем им спецтранспорт». Глава Вологодской области призывал относиться к ситуации с пониманием, «не создавать запасов топлива впрок и не поддаваться ажиотажу».

Ранее россиян предостерегли от покупки бензина у перекупщиков.

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