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Таксист на Lada Priora протаранил авто за 65 миллионов рублей на МКАД и попал на видео

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Таксист за рулем Lada Priora протаранил один из самых дорогих автомобилей на дорогах Москвы — Lamborghini Revuelto. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».

Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

По его данным, авария произошла на 43-м километре МКАД, сведений о пострадавших не поступало. На кадрах видно, что обе машины получили повреждения.

Цены на Lamborghini Revuelto в России стартуют от 65 миллионов рублей и могут достигать 125 миллионов.

Ранее в центре Москвы на пересечении Большой Лубянки и Рождественского бульвара произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулась машина скорой помощи.

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