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В Латвии заблокировали доступ к восьми российским интернет-ресурсам

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение закрыть доступ к восьми российским интернет-ресурсам, включая сайт маркетплейса Wildberries. Об этом сообщил портал Delfi.

В список ресурсов, к которым Рига ограничила доступ, также попали сайты книжного магазина «Лабиринт», издательства «АСТ», книжного сервиса LiveLib, волгоградского новостного портала V1, новостного портала «РБК Компании» и двух спортивных порталов. Как утверждают в ведомстве, на сайте Wildberries «доступны товары с символикой, связанной с Россией, СССР».

По оценкам национального совета, размещенный на сайтах контент «формирует позитивное отношение к России» и якобы может представлять угрозу для национальной безопасности Латвии. Кроме того, в ведомстве утверждают, что на сайтах опубликована информация, связанная с ходом специальной военной операции России на Украине, пишет ТАСС.

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