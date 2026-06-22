Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Как передает The Guardian, об этом политик сообщил журналистам перед своим офисом на Даунинг-стрит, 10.

«Я уйду с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с Его Величеством королем, чтобы сообщить ему о своем решении», — сказал Стармер.

Он добавил, что продолжит занимать должность премьер-министра до избрания преемника.

Наиболее вероятным преемником на пост лидера Лейбористской партии и главы кабмина называют Энди Бернема, победившего на довыборах в парламент в округе Мейкерфилд, пишет RTVI.

Как ранее писала газета The Guardian со ссылкой на источники, подготовка к передаче власти уже началась: секретарь премьер-министра Даррен Джонс встретился ключевым членом команды Бернема Луизой Хейг.

Накануне об отставке Стармера заявил президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, британский премьер «провалился» по двум важным вопросам — миграции и энергетике.