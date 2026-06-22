«Радиостанция Судного дня» передала новый сигнал

Сообщение «Глазище» прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня».

Ранее сообщалось, что в понедельник были зафиксированы двойной сигнал «Станонант» и «Обедобуян», а также «Клыкотрюм».

Еще одно сообщение «Глазище» зафиксировали в понедельник в 14.29 мск, говорится в Telegram-канале «УВБ-76 логи», где публикуются все сигналы и сообщения радиостанции.

УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой», пишет РИА Новости.