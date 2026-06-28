Определены все участники плей-офф ЧМ-2026 по футболу

По итогам группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года определились все участники и пары 1/16 финала турнира. В плей-офф вышли 32 сборные — по две лучшие команды из каждой из 12 групп, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Сборные Южной Кореи, Шотландии, Уругвая и Ирана, которым не удалось попасть в число лучших команд, финишировали третьими в своих квартетах.

В первом раунде плей-офф сборная Германии встретится с Парагваем, Франция сыграет со Швецией, ЮАР — с Канадой, а Нидерланды — с Марокко. Также Португалия проведет матч против Хорватии, Испания — против Австрии, США встретятся с Боснией и Герцеговиной, а Бельгия — с Сенегалом.

Кроме того, Бразилия сыграет с Японией, Кот-д'Ивуар — с Норвегией, Мексика встретится с Эквадором, Англия — с ДР Конго, действующий чемпион мира Аргентина — с Кабо-Верде, Австралия — с Египтом, Швейцария — с Алжиром, а Колумбия — с Ганой.

Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 3 июля на стадионах США, Канады и Мексики. Чемпионат мира 2026 года впервые проводится в новом формате с участием 48 сборных. Финальный матч турнира состоится 19 июля, пишут «Известия».