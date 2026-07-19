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Россия сократила ввоз немецкого пива до исторического минимума

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Россия в мае 2026 года сократила импорт немецкого пива до исторического минимума. Это следует из данных Евростата.

По подсчетам агентства, закупки составили всего €56 тыс., что почти втрое ниже апрельских €146,3 тыс. и стало минимальным показателем за весь период современной статистики, ведущейся с 1988 года.

Кроме того, общий импорт пива из стран Европейского союза также снизился — с €2,1 миллионов в апреле до €1,5 миллиона в мае. Среди европейских поставщиков лидировали Чехия с объемом €599,6 тысяч, Польша — €343,7 тысяч, а также Бельгия — €278,9 тысяч. 

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