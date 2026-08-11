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Беспилотный трамвай планируют создать в России

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Студенты Череповецкого государственного университета вместе со специалистами «Электротранса» займутся созданием трамвая, который сможет двигаться без водителя. О проекте сообщает cherinfo.ru. Свою концепцию разработчики уже представили главе города Андрею Накрошаеву.

Работу разобьют на несколько этапов. Сначала в студенческом конструкторском бюро ЧГУ соберут тележку, способную самостоятельно передвигаться по рельсам. Затем на ее основе создадут прототип трамвая, а после займутся автоматизацией вагона.

«Мы хотим объединить студентов разных кафедр. В итоге планируем получить автоматизированный трамвай. Начнем с прототипа тележки, затем перейдем к модели вагона и уже после этого будем внедрять системы автоматического управления. Важно, чтобы такой транспорт был не только технологичным, но и безопасным для пассажиров», — рассказал руководитель студенческого конструкторского бюро ЧГУ Дмитрий Казаков.

Сотрудничество университета и «Электротранса» началось еще в прошлом году. Первым совместным проектом стал дизайн экскурсионного трамвая.

«Мы увидели, что у ЧГУ есть хорошая техническая база и молодые специалисты, поэтому решили расширять сотрудничество. Сейчас у нас сразу несколько совместных проектов. Рассчитываем, что и разработка беспилотного трамвая окажется успешной», — отметил директор «Электротранса» Даниил Ядрихинский.

Первые результаты студенты должны показать к концу следующего учебного года. После этого планируется перейти к испытаниям, а примерно через два года разработку хотят проверить уже на настоящих трамвайных путях, пишет Cher-poisk.ru.

«Для города это возможность внедрять современные технологии в транспорт, а для студентов — получить реальный опыт работы над проектом, который в дальнейшем может применяться в Череповце. К концу учебного года рассчитываем увидеть модель, с которой можно будет начинать испытания», — сказал Андрей Накрошаев.
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