Беспилотный трамвай планируют создать в России

Студенты Череповецкого государственного университета вместе со специалистами «Электротранса» займутся созданием трамвая, который сможет двигаться без водителя. О проекте сообщает cherinfo.ru. Свою концепцию разработчики уже представили главе города Андрею Накрошаеву.

Работу разобьют на несколько этапов. Сначала в студенческом конструкторском бюро ЧГУ соберут тележку, способную самостоятельно передвигаться по рельсам. Затем на ее основе создадут прототип трамвая, а после займутся автоматизацией вагона.

«Мы хотим объединить студентов разных кафедр. В итоге планируем получить автоматизированный трамвай. Начнем с прототипа тележки, затем перейдем к модели вагона и уже после этого будем внедрять системы автоматического управления. Важно, чтобы такой транспорт был не только технологичным, но и безопасным для пассажиров», — рассказал руководитель студенческого конструкторского бюро ЧГУ Дмитрий Казаков.

Сотрудничество университета и «Электротранса» началось еще в прошлом году. Первым совместным проектом стал дизайн экскурсионного трамвая.

«Мы увидели, что у ЧГУ есть хорошая техническая база и молодые специалисты, поэтому решили расширять сотрудничество. Сейчас у нас сразу несколько совместных проектов. Рассчитываем, что и разработка беспилотного трамвая окажется успешной», — отметил директор «Электротранса» Даниил Ядрихинский.

Первые результаты студенты должны показать к концу следующего учебного года. После этого планируется перейти к испытаниям, а примерно через два года разработку хотят проверить уже на настоящих трамвайных путях, пишет Cher-poisk.ru.