В России с 1 сентября изменятся правила грузоперевозок

Правила контроля на границе для иностранных перевозчиков, порядок перевозки опасных грузов и оформления документов для транспортировки скоропортящихся продуктов изменятся в России с 1 сентября 2026 года, сообщили в Минтрансе РФ.

Одно из ключевых нововведений касается усиления контроля на границе. Теперь при наличии неоплаченных штрафов, долгов за проезд по платным дорогам или неуплаты за вред дорогам от тяжеловесного транспорта иностранному перевозчику могут отказать в выезде до полного погашения задолженности. Контролировать это будет Федеральная таможенная служба РФ.

Кроме того, для перевозок опасных грузов вводится новый порядок выдачи специальных разрешений и ведения соответствующего реестра. При этом маршрут перевозки необходимо будет согласовывать с владельцами дорог с учетом временных ограничений и запретов на движение по отдельным участкам.

В то же время для российских перевозчиков процедура подачи заявок упрощается. Им больше не нужно прикладывать электронные образы свидетельства о регистрации грузовика - оператор системы теперь проверяет данные автоматически, пишет ТАСС.

Также с 1 сентября свидетельство СПС (подтверждает соответствие транспортного средства требованиям Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок - прим. ред.) для перевозки скоропортящихся грузов можно будет оформить онлайн через портал госуслуг.