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Михаилу Шуфутинскому присвоено звание народного артиста РФ

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Президент Владимир Путин присвоил певцу Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Официальный сайт Михаила Шуфутинского

«Присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Шуфутинскому Михаилу Захаровичу — артисту, композитору, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — говорится в документе.

Ранее, в 2013 году, Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание заслуженного артиста России.

Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве в еврейской семье, окончил Московское музыкальное училище имени М.М. Ипполитова-Иванова по специальностям «дирижер», «хормейстер», «преподаватель музыки и пения».

С 1981 по 1990 год он проживал в США и получил американское гражданство. Вернувшись в Россию, он долгое время жил по постоянному виду на жительство. Гражданство России Шуфутинский в итоге получил только в 2022 году. «Я ведь родился в Москве, и я гражданин России! Россия — моя родина, это моя страна, и я рад быть ее частью. Мой сын и его семья тоже граждане России», — говорил он в 2025-м.

В начале 2010-х песня «Третье сентября» Шуфутинского стала символом начала осени и календарным мемом, пишет ТАСС. К тому времени песня существовала уже почти 20 лет. В первый раз он композицию исполнил в 1993 году, а спустя год песня вошла в его альбом «Гуляй, душа».

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