Всемирный день улыбки празднуется сегодня

Всемирный день улыбки (англ. World Smile Day) отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу (англ. Harvey Ball). В середине 20 века он жил в Америке. Ничем примечательным его творчество не отличалось: критики особо им не интересовались, его картинам вряд ли грозило бессмертие.

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Но как-то к нему обратились представители страховой компании State Mutual Life Assurance Company of America с просьбой придумать какой-нибудь яркий и запоминающийся символ — визитную карточку компании.

Харви не долго думал, взял и предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи интернета называют «смайликом» — улыбающуюся желтую рожицу. Произошло это в 1963 году. Заказчики приняли работу, заплатили Беллу полсотни долларов, изготовили значки с этой рожицей и раздали всему персоналу компании. Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. Клиенты компании были в восторге от нововведения — буквально через несколько месяцев было выпущено более десяти тысяч значков!

Совсем скоро милая рожица стала появляться на футболках, бейсболках, конвертах, открытках, спичечных коробках. Даже почтовое ведомство США выпустило марку с этим символом.

Бэлла буквально распирало от гордости. «Никогда еще в истории человечества и искусства не было ни одной работы, которая бы, распространившись столь широко, приносила столько счастья, радости и удовольствия. Не было ничего, сделанного так просто, но ставшего понятным всем», — сказал он в одном из своих многочисленных интервью.

Всемирный день улыбки первый раз отмечался в 1999 году. Художник считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению, девизом Дня являются слова: «Do an act of kindness. Help one person smile», что перевести можно примерно так: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке».

С тех пор этот праздник отмечается энтузиастами по всему миру различными акциями и флешмобами, конкурсами рисунков и лучших радостных селфи со смайликами, причем как «в живую», так и в соцсетях.

Тем более, что о пользе улыбки знают, наверное, все. Улыбающиеся люди выглядят моложе, живут дольше и располагают к себе окружающих.

Вы тоже можете присоединиться к празднику, ведь это так просто — улыбнитесь и подарите свою улыбку другим даже незнакомым людям. Но помните, что ценность имеет только та улыбка, благодаря которой мы наполняемся счастьем и дарим радость другим людям, пишет calend.ru.

Кстати, об улыбке придумано много песен, выражений, цитат, о ней сняты фильмы, ей посвящены картины. Вот и один из персонажей фильмов — Барон Мюнхгаузен — говорил: «Умное лицо — это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа!». Улыбайтесь чаще, и мир вокруг вас станет намного позитивнее. Ведь, как поётся в песенке из советского мультфильма: «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется!».