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12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
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Сцена / Афиша / Театр кукол

Премьера спектакля «Букашка Мари» состоялась в псковском театре кукол

22.03.2021 12:47|ПсковКомментариев: 0

Псковский театр кукол представил зрителям в Международный день кукольника новый спектакль «Букашка Мари». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

«Это история маленькой божьей коровки Мари, которой до всего есть дело, и потому с ней вечно случаются прелюбопытнейшие истории, - отметили в пресс-службе. - Но у букашки такие замечательные друзья, что они всегда готовы прийти на помощь. И это не просто друзья, большинство из них - музыканты: кузнечик Жак со скрипочкой, улитка Жозефина с волынкой и гитарой, червячок Луи с арфой - целый маленький оркестр. Спектакль очень музыкальный, добрый и волшебный, а действие его происходит во французском ботаническом саду».

  • Режиссер - Борис Поткин;
  • Художник - Мария Воробьева;
  • В спектакле заняты артисты: Наталия Неласая, Юлия Зубрилина, Елена Смирнова, Валерий Болданюк, Раиса Иванова, Виталий Ивашнев.

На показ спектакля «Букашка Мари» 23 марта все билеты проданы, осталось несколько билетов на показ 30 марта. Подробности здесь.

Теги: #спектакль #ТКД #театр кукол
Источник: Псковская Лента Новостей
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