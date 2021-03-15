Премьера спектакля «Букашка Мари» состоялась в псковском театре кукол

Псковский театр кукол представил зрителям в Международный день кукольника новый спектакль «Букашка Мари». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: Вадим Боченков
«Это история маленькой божьей коровки Мари, которой до всего есть дело, и потому с ней вечно случаются прелюбопытнейшие истории, - отметили в пресс-службе. - Но у букашки такие замечательные друзья, что они всегда готовы прийти на помощь. И это не просто друзья, большинство из них - музыканты: кузнечик Жак со скрипочкой, улитка Жозефина с волынкой и гитарой, червячок Луи с арфой - целый маленький оркестр. Спектакль очень музыкальный, добрый и волшебный, а действие его происходит во французском ботаническом саду».
На показ спектакля «Букашка Мари» 23 марта все билеты проданы, осталось несколько билетов на показ 30 марта. Подробности здесь.