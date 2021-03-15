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Премьера спектакля «Букашка Мари» состоялась в псковском театре кукол

Псковский театр кукол представил зрителям в Международный день кукольника новый спектакль «Букашка Мари». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

«Это история маленькой божьей коровки Мари, которой до всего есть дело, и потому с ней вечно случаются прелюбопытнейшие истории, - отметили в пресс-службе. - Но у букашки такие замечательные друзья, что они всегда готовы прийти на помощь. И это не просто друзья, большинство из них - музыканты: кузнечик Жак со скрипочкой, улитка Жозефина с волынкой и гитарой, червячок Луи с арфой - целый маленький оркестр. Спектакль очень музыкальный, добрый и волшебный, а действие его происходит во французском ботаническом саду».

Режиссер - Борис Поткин;

Художник - Мария Воробьева;

В спектакле заняты артисты: Наталия Неласая, Юлия Зубрилина, Елена Смирнова, Валерий Болданюк, Раиса Иванова, Виталий Ивашнев.

На показ спектакля «Букашка Мари» 23 марта все билеты проданы, осталось несколько билетов на показ 30 марта. Подробности здесь.