Происшествия

При падении с крыши многоэтажки в Пскове погибла 12-летняя девочка

12-летняя девочка погибла при падении с крыши 9-этажного дома в Пскове 26 января, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Пскове произошла трагедия. Упав с крыши 9-этажного дома погибла 12-летняя девочка. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, друзьям и одноклассникам. Очень горько и больно терять детей», - написала Наталия Соколова.

До выяснения причин гибели ребёнка вопрос остаётся на контроле уполномоченного. Семье и одноклассникам окажут необходимую психологическую помощь.