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XLV Фестиваль русской музыки в Пскове завершился концертом оркестра Мариинки

В Пскове завершился XLV Фестиваль русской музыки в честь М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова. Его финальной точкой стал уникальный концерт - впервые на сцене БКЗ Псковской областной филармонии выступил симфонический оркестр Мариинского театра под руководством главного дирижера оркестра Псковской филармонии Николая Хондзинского.

Концерт прошел при аншлаге. В программе прозвучали увертюра к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерт для скрипки с оркестром и Симфония №6 «Патетическая» П. И. Чайковского. Солистка концерта - Аяко Танабе (скрипка).

Симфонический оркестр Мариинского театра - один из старейших музыкальных коллективов России. Его история восходит к началу XVIII века, ко времени возникновения придворной инструментальной капеллы. В XIX столетии важнейшую роль в становлении оркестра Мариинского театра сыграла деятельность Эдуарда Направника, возглавлявшего оркестр более полувека. С 1988 года оркестр Мариинского театра возглавляет Валерий Гергиев.