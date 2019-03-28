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Жаркий, весенний, наш: подводя итоги Фестиваля русской музыки в Пскове

28.03.2019 18:12|ПсковКомментариев: 0

Весну в Пскове не спутаешь с весной в другом городе: примет у нее много, и это, конечно, не только гомон птиц, солнце и подснежники. Для людей, которые любят классическое искусство, это еще и Фестиваль русской музыки, который на протяжении вот уже 45 лет регулярно проводится в Пскове именно весной.

В этом году программа Фестиваля в полной мере отразила сезон, с каждым концертом повышая градус: выступление хора им.Пятницкого - очень тепло, балет «Лебединое озеро» в исполнении Псковского симфонического - жарко, «Сказки Пушкина» с песочной анимацией - еще жарче, концерт симфонического оркестра Мариинского театра - горячо!

***

На фоне новостей о возможных потерях в фестивальной жизни Пскова (Дмитрий Месхиев около месяца назад рассказывал о финансовых сложностях в организации фестивалей «Другое искусство», Пушкинского театрального фестиваля и Довлатов-феста) определенное беспокойство у зрителей вызывала и судьба Фестиваля русской музыки им.Мусоргского и Римского-Корсакова. Но художественный руководитель фестиваля - главный дирижер Псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский заверил, что фестиваль состоится. Более того, пообещал, что программа юбилейного, 45-го фестиваля впечатлит самых взыскательных любителей классической музыки.

Действительно, первая же новость о том, что в Псков приедет знаменитый народный коллектив - хор имени Пятницкого, была воспринята с большим энтузиазмом. Об этом говорит уже то, что билеты на этот концерт были раскуплены очень быстро.

Та же судьба ждала билеты на балет «Лебединое озеро», который зрителям БКЗ представил Псковский симфонический оркестр и труппа Русского Имперского Балета. Дирекция филармонии пошла навстречу тем, кто не успел приобрести заветные места в зале - и объявила о дополнительном показе балета. В результате - солд-аут в течение недели.

Аншлаг ожидал и «Сказки Пушкина» - представление, ориентированное на детскую аудиторию. Волшебные произведения «нашего все» в сочетании с прекрасной музыкой Римского-Корсакова и песочной анимацией талантливой художницы вызвали вполне ожидаемый интерес у псковских родителей.

Ярким финалом фестиваля должно было стать грандиозное выступление симфонического оркестра Мариинского фестиваля, который прежде не посещал Псков с концертами. Да и программа выступления была многообещающей: вступление к «Псковитянке» Римского-Корсакова, концерт для скрипки и «Патетическая» симфония Чайковского...

Договориться с музыкантами и солистами, привезти два больших коллектива исполнителей и балетную труппу, согласовать репетиционные графики, организовать работающую на результат рекламную компанию - только представьте масштаб работы! Николай Хондзинский, закрывая фестиваль, признавался, что он не был бы возможен без поддержки министерства культуры РФ, администрации региона, комитета по культуре Псковской области, дирекции Мариинского театра и Московской консерватории. Так что крестных родителей в этом году у фестиваля много, и все они не подвели.

***

И вот после томительного ожидания, полного надежд и тревог из серии «поместится ли балет на сцене», «сможет ли наш симфонический сыграть «Лебединое озеро», фестиваль начался!

Все концерты прошли при аншлагах, зрители подолгу не отпускали исполнителей, благодаря их шквалом оваций, охапками цветов и вызовами на бис.

«Это потрясающе», «я не знала, как сдержать слезы, когда они пели», «это по-настоящему русское, я почувствовал себя русским человеком» - такие отзывы захватили ленты новостей в соцсетях после выступления в БКЗ хора им.Пятницкого. Русский характер как он есть - восприимчивый к чужому горю, впечатлительный, сильный, с искрометным юмором, размахом и неистребимой тягой к прекрасному, - во всей своей красоте и мощи предстал в песнях и танцевальных номерах этого концерта. Уникальное владение голосовыми техниками, в том числе исконно-народными, виртуозная игра инструментальной секции, зажигательные танцы - все это было принято псковичами «на ура».

«Лебединое озеро» стало для псковской публики настоящим откровением: мы, оказывается, очень любим балет! И, похоже, в ближайшее время он станет для псковичей едва ли не главным искусством (семимильными шагами обойдя наконец-то кино). Затаив дыхание, зал наблюдал за перипетиями сюжета знаменитой балетной постановки, сочувствуя героям и радуясь за них. Великолепное бережное исполнение русской классики Псковским симфоническим оркестром под управлением Николая Хондзинского показало: наши музыканты невероятно талантливы и трудоспособны. Выше всяких похвал - артисты Русского Имперского Балета, подарившие публике драгоценные минуты встречи с прекрасным.

«Сказки Пушкина» - еще один успех Фестиваля. Музыкантам и аниматору Оксане Чунчуковей удалось почти невозможное: приковать внимание самых непоседливых зрителей, увлечь их волшебным действием, включить воображение и смекалку. «Это богатыль!» - подсказывает маленькая девочка соседу справа, еще не освоившему в совершенстве сказочную классику. «Никакой не богатыррь, это царррь!» - возражает соседка слева. Общим совещанием решили, что это богатыльский царь. Такие добрые, светлые концерты, без сомнения, остаются ярким воспоминанием для любого ребенка - и закрепляются уверенным якорем в сознании: классическая музыка - это интересно, необычно, но никак не скучно!

Завершающее выступление Фестиваля русской музыки вобрало в себя основные лейтмотивы прошедших концертов и в этом смысле стало действительно итоговым, знаковым. Вновь Римский-Корсаков, вновь Чайковский - и вновь обращение к мотивам народным, сказочным, воинским, гражданственным... «Феноменальное звучание и отдача, - написал после концерта на своей странице в Instagram дирижер Николай Хондзинский. - Потрясающие музыканты. Благодарю каждого за музыку, звучавшую сегодня».

Тоненькая как перышко и при этом невероятно сильная по энергетике исполнения скрипачка Аяко Танабе, вдумчивый, проникающий в самую глубь души звук симфонического оркестра Мариинского театра, необъяснимая магия космической музыки Чайковского - все сошлось в зале Псковской филармонии вечером 27 марта! И когда отзвучал последний аккорд «Патетической» и зрители потихоньку потянулись к выходу, в пространстве повисло ощущение какой-то внутренней тишины - говорить не хотелось, чтобы не спугнуть удивительное впечатление, чуждое обычному слову.

***

Через год в Псков вновь придет весна - а значит, не за горами следующий Фестиваль русской музыки. Как надеется Николай Хондзинский, он будет не менее ярким, чем нынешний. И, судя по всему, у псковичей нет оснований не верить в это. Так что спасибо этому Фестивалю и - до следующего!

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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