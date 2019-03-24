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Худрук Фестиваля русской музыки выразил особую благодарность псковскому зрителю

Сегодня, 27 марта, в Пскове проходит концерт-закрытие ежегодного Фестиваля русской музыки в честь М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова, единственного в России музыкального фестиваля в честь композиторов - уроженцев земли Псковской.

Приветствуя слушателей концерта, завершающего Фестиваль русской музыки, главный дирижер Псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский выразил особую благодарность всем, кто помогал в организации фестиваля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Николая Хондзинского, юбилейный, 45-й фестиваль получился наиболее ярким за последние годы, и подтверждение тому - присутствие на сцене БКЗ филармонии симфонического оркестра Мариинского театра, лучшего в стране, по мнению дирижера.

Подводя итоги, Николай Хондзинский поблагодарил за помощь Министерство культуры РФ, администрацию области и региональный госкомитет по культуре, а также дирекцию Мариинского театра и Московской филармонии.

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Особые слова благодарности прозвучали в адрес зрителей - «за интерес к тому, что мы делаем». «Мы гордимся вашим вниманием и интересом, - подчеркнул Николай Хондзинский. - Продолжим радовать публику Псковской филармонии. Надеюсь, в следующем году фестиваль получится не менее ярким».