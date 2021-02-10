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Гендиректор «Москино» Наталья Мокрицкая приезжает на «Данилов-фест» в Псков

Продюсер и киновед, генеральный директор «Московского кино» Наталья Мокрицкая приезжает в Псков 6 марта. Она примет участие в театральном «Данилов-фесте», который будет проходить с 6 по 8 марта, сообщил Псковской Ленте Новостей худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

Фото: ТАСС

Напомним, фестиваль будет посвящен известному современному российскому драматургу Дмитрию Данилову. В программу события включены премьерный спектакль «Свидетельские показания», поставленный по пьесе драматурга Семеном Серзиным, читка трех пьес Дмитрия Данилова - «Человек из Подольска», «Сережа очень тупой» и «Выбрать троих», бесплатный показ фильма «Человек из Подольска» и встреча с самим драматургом. Наталья Мокрицкая приедет на «Данилов-фест» как продюсер фильма.

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Как ранее сообщил арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин, все билеты на три спектакля, которые состоятся 6, 7 и 8 марта, раскуплены. В постановке заняты: заслуженная артистка РФ Галина Шукшанова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, Денис Кугай, Ангелина Курганская, Екатерина Миронова, Максим Плеханов, Роман Сердюков, Ирина Смирнова, Ксения Чехова, Анна Шуваева.