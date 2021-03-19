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Псковичей приглашают посетить астрономический фестиваль «Небо зовет!»

Театрально-концертная дирекция опубликовала программу астрономического фестиваля «Небо зовет!», подготовленную к 60-летию первого полета человека в космос. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

В 2021 году исполняется 60 лет первому полету человека в космос. 12 апреля 1961 года советский летчик-космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил первый в истории человечества полет в космическое пространство.

К этой дате Театрально-концертная дирекция совместно с Псковской областной универсальной научной библиотекой и управлением общественных проектов и молодежной политики запланировали с 11 по 13 апреля проведение астрономического фестиваля «Небо зовет!». В программе: робототехнический аттракцион, различные выставки, экскурсии, киномарафон, мастер-классы, интерактивные игры и другие интересные и познавательные мероприятия.

Например, Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина приглашает 11 апреля на заседание клуба выходного дня «Читаем! Думаем! Творим!» и на необычный мастер-класс «Первым делом – самолеты».

А 12 апреля, при поддержке АНО Центр молодежного инновационного творчества «Юный Техник», все желающие смогут принять участие в мастер-классах по раскрашиванию различных космических фигурок, астровикторине, послушать увлекательную лекцию о предстоящих астрономических событиях, научиться управлять настоящим миниатюрным марсоходом и многое другое.

В этот же день, 12 апреля, в актовом зале Псковской универсальной библиотеке можно посмотреть картины псковского художника-монументалиста Николая Москалева и его друзей. Выставка, названная в духе фестиваля «Поехали», посвящена космическим первопроходцам, которые расширили все видимые горизонты и изменили историю человечества.

Любителей советского кино ждет показ лучших художественных фильмов на космическую тему из фондов Мосфильма: 12 апреля в 13:00 «Укрощение огня» в этот же день в 15:45 «Лунная радуга», место показа: региональный краеведческий Smart-центр «Псковиана» Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Посещение фестиваля «Небо завет!» будет бесплатным, но по предварительной записи. Участники мероприятия должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Для того чтобы стать участником фестиваля, необходимо зарегистрироваться на некоторые мероприятия по ссылке, выбрав удобную дату, время. Также забронировать место можно у администратора Псковской областной научной библиотеки: +7 (8112) 72-45-62.