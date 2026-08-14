О жизни жителей средневекового Пскова за крепостной стеной Окольного города рассказали в музее

Во Дворе Постникова состоялась научно-популярная лекция, посвященная результатам археологических раскопок на территории Петровского посада. Познавательное событие состоялось в преддверии Дня археолога и стало частью проекта Института археологии РАН, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Начальник отдела хранения фондов археологии Псковского музея-заповедника Антон Романовский познакомил слушателей с материалами археологических исследований на участке Петровского посада средневекового Пскова, расположенного за крепостной стеной Окольного города. На данный момент это территории современного здания областной прокуратуры на улице Плехановский посад и бывшего яблоневого сада у Дома детского творчества на Кузнецкой.

«Уже который год подряд разные музейные площадки и археологические учреждения принимают участие в проекте Института археологии РАН, суть которого состоит в том, чтобы поделиться с горожанами результатами исследований и открытиями. Мы решили принять участие в этом просветительском проекте и выбрали тему «Как археология помогла узнать, чем занимались жители средневекового Пскова за крепостной стеной Окольного города?» – отметил Антон Романовский. На основе анализа артефактов экспертам удалось проследить непрерывную историю освоения и развития этой части города. По словам Антона Романовского, первые следы пребывания человека на данных территориях относятся к периоду неолита, о чем говорят найденные артефакты: каменные топоры, кремневые инструменты. Однако характер находок указывает на то, что люди не жили здесь постоянно.

Далее в XIII-XV веках территория использовалась преимущественно для выпаса скота, а до XVIII века там размещались огнеопасные производства. Археологи установили, что с XVII века территория постепенно заселяется, а уже в XIX века развивается садоводство и огородничество.

В ходе лекции слушатели узнали о методике полевой работы: как выглядит сетка раскопа, каким образом на ней обозначаются находки, а также как специалисты анализируют особенности почв и массовый керамический материал.

Гости мероприятия смогли прикоснуться к истории – подержать в руках и детально рассмотреть фрагменты керамической посуды, найденной в раскопах. Особый интерес вызвала точная 3D-копия костяной иконки «Спас на престоле». По словам Антона Романовского, оригинал стилистически датируется XVI веком. Наличие стертых частей на предмете позволяет предположить его длительное использование владельцем в прошлом.



