«Дневной дозор»: фестивальный марафон — за и против

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Фестивальный марафон: за и против». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В последние два года жизнь в Пскове все больше напоминает бесконечный марафон всяческих праздников, фестивалей и опен-эйров. Такого обилия культурно-массовых мероприятий не было многие годы. С одной стороны, это очень хорошо воспринимается горожанами — есть, куда сходить, есть, где отдохнуть и провести время с семьей. А, кроме того, такого рода мероприятия позитивно влияют на развитие событийного туризма, поскольку привлекают не только горожан, но и туристов из других регионов.
Но такой фестивальный нон-стоп нравится не всем. Есть критики, по мнению которых вся наша культурная политика сводится к «фантикам» — развлекухе публики, сопряженной с уличным фаст-фудом, а в некоторых случаях еще и с распитием спиртных напитков — вместо того, чтобы вкладывать дополнительные силы и средства в важные культурные направления, в том числе в поддержку учреждений культуры, например, на селе. А с учетом того, что порой в одно и то же время проходит несколько фестивалей или праздников, страдает качество организации (потому что у организаторов только две руки). Плюс людям невозможно попасть сразу на несколько событий, потому что в одно время оказаться в разных местах невозможно. Добавьте к этому периодическое перекрытие города и использование городских общественных пространств под фестивальные зоны, ввиду чего жители близлежащих домов жалуются на громкую музыку, шум и заставленные машинами дворы. Ряд критиков высказывают возмущения по поводу фестиваля «Виноград», который до конца июня будет проходить на берегу Псковы. В большие общегородские мероприятия, отмечают они, в Пскове принято ограничивать продажу алкоголя, а на фестивале «Виноград» употребление вина разрешено.
Нужны ли нам фестивали и праздники в таком количестве? Не лучше ли бюджетные средства перенаправить на решение актуальных проблем культуры и туризма? Насколько совместимы массовые фестивали и алкоголь? Об этом — в программе «Дневной дозор».
У президента Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелены Самохваловой мнение однозначное — чем больше в Пскове и области событийных мероприятий, тем лучше! Разнообразие тем и форматов, которые предлагают организаторы — от этнографических праздников до музыкальных фестивалей — это хорошая возможность привлечь туристов, которые выбирают Псков как направление для путешествия в первый раз со всеми вытекающими позитивными для региона последствиями.
Не слишком ли в Пскове много фестивалей? Дело тут не в количестве, а в качестве, полагает руководитель Центра «Патриот», почетный гражданин города Пскова Анатолий Мультах. Он не против того, чтобы фестивалей было много — главное, чтобы они были не для «галочки». Если «для галочки», то принесут больше вреда, чем пользы, полагает он.
Точку зрения Анатолия Мультаха поддерживает и председатель Псковского городского отделения «Союза борьбы за народную трезвость» Константин Недосвитий. Если идею фестиваля «из носа выковыривают» (лишь бы получить выделенные областью или федерацией деньги,) то такой фестиваль не нужен — уж лучше тогда эти средства направить на решение важных проблем. А если у фестиваля здравая идея, то почему бы и нет?
Председатель Общественной палаты Псковской области, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Седунов уверен, что фестивали нужны, но ему бы хотелось, чтобы они проводились не только летом, но и зимой, и чтобы их география и тематика расширялись. В частности, огромный пласт, который можно было бы дополнительно поднять на фестивалях — это военная история Псковщины, полагает Александр Седунов.
Между тем директор - художественный руководитель Псковского драмтеатра, кинорежиссер Дмитрий Месхиев придерживается девиза «Лучше меньше — да лучше» (как завещал великий Ленин в одной из своих последних статей). По его мнению, фестивали, конечно, нужны, но нужно соблюдать баланс между количеством крупных фестивалей, ориентированных на всю страну и развивающих событийный туризм, и мелких, локальных фестивалей, ориентированных на местное население.
Нравится людям фестиваль или не нравится, можно легко определить по количеству посетителей, отмечает креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов. Например, эногастрономический фестиваль «Виноград», который сейчас проходит в Финском парке и парке Строителей, каждый год бьет новые рекорды по посещаемости. Как бы кому-то ни казалось, что фестивалей много, а люди просто на них приходят, приятно проводят время и «голосуют рублем», совершая какие-то покупки. Но, как только тенденция поменяется, и на какой-то фестиваль перестанут ходить люди, Театрально-концертная дирекция с ним сразу покончит и не будет больше делать никогда, отмечает Дмитрий Волхонов.
Как показывают мнения наших спикеров, фестивали — это хорошо, но в их количестве, тематике и целевой аудитории нужно соблюдать баланс. Не вполне согласны с оправданностью большого числа фестивалей читатели Псковской Ленты Новостей. Как показывает свежий опрос на сайте ПЛН, праздник в режиме нон-стоп поддерживают около 40% псковичей, а почти 47% многочисленные фестивали раздражают. С другой стороны, судя по тому, сколько народу приходит на большинство событийных мероприятий, которые проводятся в нашем городе, особенно когда вход бесплатный, этот опрос не отражает реальной картины жизни. А значит, какие бы фестивали у нас ни проводились, у них всегда найдется свой посетитель.
Татьяна Иванова