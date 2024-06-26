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«Дневной дозор»: фестивальный марафон — за и против

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Фестивальный марафон: за и против». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В последние два года жизнь в Пскове все больше напоминает бесконечный марафон всяческих праздников, фестивалей и опен-эйров. Такого обилия культурно-массовых мероприятий не было многие годы. С одной стороны, это очень хорошо воспринимается горожанами — есть, куда сходить, есть, где отдохнуть и провести время с семьей. А, кроме того, такого рода мероприятия позитивно влияют на развитие событийного туризма, поскольку привлекают не только горожан, но и туристов из других регионов.

Но такой фестивальный нон-стоп нравится не всем. Есть критики, по мнению которых вся наша культурная политика сводится к «фантикам» — развлекухе публики, сопряженной с уличным фаст-фудом, а в некоторых случаях еще и с распитием спиртных напитков — вместо того, чтобы вкладывать дополнительные силы и средства в важные культурные направления, в том числе в поддержку учреждений культуры, например, на селе. А с учетом того, что порой в одно и то же время проходит несколько фестивалей или праздников, страдает качество организации (потому что у организаторов только две руки). Плюс людям невозможно попасть сразу на несколько событий, потому что в одно время оказаться в разных местах невозможно. Добавьте к этому периодическое перекрытие города и использование городских общественных пространств под фестивальные зоны, ввиду чего жители близлежащих домов жалуются на громкую музыку, шум и заставленные машинами дворы. Ряд критиков высказывают возмущения по поводу фестиваля «Виноград», который до конца июня будет проходить на берегу Псковы. В большие общегородские мероприятия, отмечают они, в Пскове принято ограничивать продажу алкоголя, а на фестивале «Виноград» употребление вина разрешено.

Нужны ли нам фестивали и праздники в таком количестве? Не лучше ли бюджетные средства перенаправить на решение актуальных проблем культуры и туризма? Насколько совместимы массовые фестивали и алкоголь? Об этом — в программе «Дневной дозор».

У президента Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелены Самохваловой мнение однозначное — чем больше в Пскове и области событийных мероприятий, тем лучше! Разнообразие тем и форматов, которые предлагают организаторы — от этнографических праздников до музыкальных фестивалей — это хорошая возможность привлечь туристов, которые выбирают Псков как направление для путешествия в первый раз со всеми вытекающими позитивными для региона последствиями.

«Если люди изучают наш регион и видят, что кроме экскурсионных и рекреационных программ область насыщена фестивалями и различными мероприятиями подобного рода, то, я уверена, выбор будет в нашу пользу. Человек сможет посетить различные культурные, развлекательные, познавательные мероприятия. Тем самым остаться у нас на большее количество дней. А это уже экономика вопроса, это ночевки, дополнительные расходы на рестораны и кафе, на покупку сувениров. Тем самым увеличение доходов турбизнеса и, как следствие, пополнение бюджета».

Не слишком ли в Пскове много фестивалей? Дело тут не в количестве, а в качестве, полагает руководитель Центра «Патриот», почетный гражданин города Пскова Анатолий Мультах. Он не против того, чтобы фестивалей было много — главное, чтобы они были не для «галочки». Если «для галочки», то принесут больше вреда, чем пользы, полагает он.

«Любое мероприятие, продуманное и качественное - это хорошо. Если оно делается ради галочки - это плохо. Это саму идею убивает. Вот я за хорошие мероприятия, а не за плохие. Ну и везде должна быть мера, конечно».

Точку зрения Анатолия Мультаха поддерживает и председатель Псковского городского отделения «Союза борьбы за народную трезвость» Константин Недосвитий. Если идею фестиваля «из носа выковыривают» (лишь бы получить выделенные областью или федерацией деньги,) то такой фестиваль не нужен — уж лучше тогда эти средства направить на решение важных проблем. А если у фестиваля здравая идея, то почему бы и нет?

«Знаете, даже в Европе есть такое название, как праздничный ребенок. Может, вы слышали, в Швейцарии проводят фестивали, люди там гуляют, встречаются, влюбляются. И ученые выяснили, что после девяти месяцев рождаются дети в этой области. У многих отклонения здоровья, связали это с тем, что зачатия были пьяные. И проблема для ребенка в первую очередь — несчастная жизнь, и для окружающих, которые будут тянуть эту социальную ношу, выплачивая пенсии и так далее. Вот, пожалуйста — дети праздника, может быть, скоро у нас такое появится. Мое мнение: конечно, популяризировать надо трезвый образ жизни, это не сводится к спорту или к религии. Понимаете, когда человек трезвый, он творчески раскован, он творчески работает. У него масса интересов. У нас же страна богатая на народности, у нас более 160 народностей. Встречаться, обмениваться какими-то рецептами, кухнями, детей объединять, чтобы не было потом напряженно. Вот это надо делать. А алкоголь только все портит».

Председатель Общественной палаты Псковской области, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Седунов уверен, что фестивали нужны, но ему бы хотелось, чтобы они проводились не только летом, но и зимой, и чтобы их география и тематика расширялись. В частности, огромный пласт, который можно было бы дополнительно поднять на фестивалях — это военная история Псковщины, полагает Александр Седунов.

«Мне чрезвычайно интересно, что происходит на линии Сталина в нашем государственном военно-историческом музее. Многие районы области участвовали в военных событиях, это неизведанная часть, хотя сохранилось многое. Я уверен, что это находит своего зрителя. Псковский край — это регион с богатой военной историей. "Год воюем, год торгуем, год горим" - это выражает, мне кажется, одно из состояний псковской истории. Множество исторических сюжетов происходили у нас здесь. Даже строительство военных укреплений в годы Первой мировой войны. Пускай они были не столь масштабны, как там в западных губерниях, но это тоже огромный пласт. Поэтому необходимо больше хороших фестивалей».

Между тем директор - художественный руководитель Псковского драмтеатра, кинорежиссер Дмитрий Месхиев придерживается девиза «Лучше меньше — да лучше» (как завещал великий Ленин в одной из своих последних статей). По его мнению, фестивали, конечно, нужны, но нужно соблюдать баланс между количеством крупных фестивалей, ориентированных на всю страну и развивающих событийный туризм, и мелких, локальных фестивалей, ориентированных на местное население.

«С моей точки зрения, мелких фестивалей довольно много. Мне кажется, что, может быть, правильнее объединить средства и сделать какие-то более серьезные вещи. Грубо говоря, на страну. Так, чтобы Псковская область звучала, чтобы это было событийной приманкой для туристов, в первую очередь. Важен также баланс именно в тратах на мероприятия разнообразного рода. Потому что, конечно, в сфере культуры, например, очень много вопросов и проблем, в той же филармонии элементарно не хватает ставок на оркестр, музыкальных инструментов и так далее. И, может быть, стоит подумать о том, чтобы часть каких-то средств все-таки направить на какие-то важные культурные организации региона. Я был всегда сторонником идеи, что лучше мало, но крупных, больших и интересных событий, на которые через какие-то годы приезжают специально люди из других регионов. Много мелких - это не самая правильная фестивальная политика региона».

Нравится людям фестиваль или не нравится, можно легко определить по количеству посетителей, отмечает креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов. Например, эногастрономический фестиваль «Виноград», который сейчас проходит в Финском парке и парке Строителей, каждый год бьет новые рекорды по посещаемости. Как бы кому-то ни казалось, что фестивалей много, а люди просто на них приходят, приятно проводят время и «голосуют рублем», совершая какие-то покупки. Но, как только тенденция поменяется, и на какой-то фестиваль перестанут ходить люди, Театрально-концертная дирекция с ним сразу покончит и не будет больше делать никогда, отмечает Дмитрий Волхонов.

«Делать фестивали будем до тех пор, пока на них ходят люди. Мало того, они, конечно же, растут и растут. Растет у нас и количество людей. Второе то, что нравится или не нравится кому-то, это субъективное мнение. Я могу прийти на любое мероприятие и найти ошибок. Всем не угодишь, мы это тоже прекрасно понимаем. Допустим, мы стараемся сделать все для этого, но в душе прекрасно понимаем, что всегда будут люди, кому это будет не нравится. Мало того, многие, допустим, не поедут на Пушкина, кто-то пойдет на "Западные ворота", будет смотреть кино. И ничего страшного. Это очень хорошо. Это очень хорошо, что есть разные мнения. Есть разные люди, им нравится разное. Это великолепно. В этом и заключается человечество в нашем многообразии. Нету фестиваля, который понравится всем. Такое, наверное, очень сложно сделать. Но мы постараемся сделать их несколько, для разных групп населения. Вот это, наверное, самая главная наша задача».

Как показывают мнения наших спикеров, фестивали — это хорошо, но в их количестве, тематике и целевой аудитории нужно соблюдать баланс. Не вполне согласны с оправданностью большого числа фестивалей читатели Псковской Ленты Новостей. Как показывает свежий опрос на сайте ПЛН, праздник в режиме нон-стоп поддерживают около 40% псковичей, а почти 47% многочисленные фестивали раздражают. С другой стороны, судя по тому, сколько народу приходит на большинство событийных мероприятий, которые проводятся в нашем городе, особенно когда вход бесплатный, этот опрос не отражает реальной картины жизни. А значит, какие бы фестивали у нас ни проводились, у них всегда найдется свой посетитель.

Татьяна Иванова