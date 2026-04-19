«Без права на забвение»: В музее Изборска представлена выставка о преступлениях нацистов

Выставка «Без права на забвение» представлена в музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

В Дома купца Белянина, где работает постоянная экспозиция музея-заповедника, посвященная истории оккупации Изборска немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1944 годах, представлена выставка «Без права на забвение» – совместный выставочный проект музея-заповедника «Изборск» и Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации, свидетельствующий о преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны.

«Выставка – напоминание о бесчисленных жертвах и страданиях, которые пережили узники. Многие из них погибли не только от жестоких условий содержания и пыток, но и от голода, болезней и бесчеловечных медицинских экспериментов. Материалы из собрания Военно-медицинского музея позволяют проследить, как тонка оказалась внутренняя грань, отделяющая цивилизованного человека от хладнокровного убийцы и мучителя, уверенного в своей правоте. "Без права на забвение" – документальное свидетельство чудовищных преступлений нацистского режима. Наша задача – сохранить память о жертвах и донести историческую правду до новых поколений», - отметили в музее.

Выставочный проект будет открыт для посетителей до 26 апреля.