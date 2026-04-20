Археологическая экспедиция пройдет в июле в Старом Изборске

Археологическая экспедиция пройдет с 4 по 19 июля в деревне Старый Изборск. Участие могут принять все желающие, сообщили в Telegram-канале «Псковская археология». 

Целью работ в полевом сезоне 2026 года станет определение границ посада древнего города Изборска. 

«Это уникальная возможность погрузиться в археологическую среду и познать всю прелесть и романтику научной полевой экспедиции. Вас ждет работа в одном из красивейших и древнейших мест России, интересные экскурсии по историческим местам, лекции от ведущих специалистов», - отметили археологи.

Планируемое количество участников – 18-20 человек. Для них предусмотрено проживание в палаточном лагере, питание в полевой кухне.  

Заполненную анкету участника можно отправить в Археологический центр Псковской области. 

