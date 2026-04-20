Археологическая экспедиция пройдет в июле в Старом Изборске

Археологическая экспедиция пройдет с 4 по 19 июля в деревне Старый Изборск. Участие могут принять все желающие, сообщили в Telegram-канале «Псковская археология».
Целью работ в полевом сезоне 2026 года станет определение границ посада древнего города Изборска.
Планируемое количество участников – 18-20 человек. Для них предусмотрено проживание в палаточном лагере, питание в полевой кухне.
Заполненную анкету участника можно отправить в Археологический центр Псковской области.