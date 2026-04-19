 
Культура

Фестиваль «Танцевальный калейдоскоп» прошел в Дно

0

Фестиваль представителей серебряного возраста «Танцевальный калейдоскоп» прошел в Дновском районном культурном центре 18 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Дновского муниципального округа.

Фото здесь и далее: Администрация Дновского муниципального округа

«На одной сцене встретились творческие коллективы Псковского, Порховского, Дедовичского и Дновского районов, города Пскова, а также гости из Солецкого района Новгородской области. Каждое выступление было ярким и запоминающимся - от задорных народных мотивов до лирических композиций и ритмов, зовущих в пляс. Танцоры щедро делились энергией и улыбками, а зрители горячо аплодировали», - отметили в администрации.

 

Подытожило мероприятие чаепитие с пирогами и разговорами.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026