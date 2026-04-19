Фестиваль «Танцевальный калейдоскоп» прошел в Дно

Фестиваль представителей серебряного возраста «Танцевальный калейдоскоп» прошел в Дновском районном культурном центре 18 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Дновского муниципального округа.

«На одной сцене встретились творческие коллективы Псковского, Порховского, Дедовичского и Дновского районов, города Пскова, а также гости из Солецкого района Новгородской области. Каждое выступление было ярким и запоминающимся - от задорных народных мотивов до лирических композиций и ритмов, зовущих в пляс. Танцоры щедро делились энергией и улыбками, а зрители горячо аплодировали», - отметили в администрации.

Подытожило мероприятие чаепитие с пирогами и разговорами.