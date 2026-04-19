Михаил Мишустин поздравил директора «Михайловского» Георгия Василевича с 65-летием

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня, 19 апреля, поздравил с 65-летием Георгия Василевича — директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Георгий Василевич. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в телеграмме, которую глава кабмина направил в адрес юбиляра, в частности, говорится:

«Благодаря Вашим организаторским способностям, профессионализму и преданности делу мемориальный комплекс «Михайловское» активно развивается, расширяется музейная инфраструктура, ведётся масштабная реставрационная работа. Сегодня это уникальное пространство, где бережно хранится память о великом поэте и атмосфера пушкинских мест, центр притяжения для всех, кто любит, ценит и изучает творчество Александра Сергеевича Пушкина. Под Вашим руководством внедряются интерактивные форматы и передовые технологии, реализуются образовательные проекты, проводятся литературные и театрализованные мероприятия, благодаря которым посетителям открываются новые грани жизни и творчества основоположника современного русского языка».

Также в своём поздравлении Михаил Мишустин пожелал Георгию Василевичу дальнейших успехов и крепкого здоровья.

Напомним, что Георгий Василевич — выпускник Белорусского государственного университета по специальности политэкономия (1983) и аспирантуры Белорусского государственного института народного хозяйства по той же специальности. Директором Государсвенного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» он работает уже почти треть века — с марта 1994 года. Георгий Василевич — лауреат государственной премии Российской Федерации, кавалер Ордена Дружбы, медали Франциска Скорины, многих других значимых наград.

