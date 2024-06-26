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Как получить пригласительные билеты на торжественную церемонию кинофестиваля «Западные ворота» рассказали псковичи

Пригласительные билеты на торжественную церемонию открытия и закрытия V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно получить в кассе филармонии 2 июля с 11 часов утра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Только представьте, красная дорожка, звездные имена российского кинематографа и фильм открытия «Блиндаж», съемки которого проходили на Псковской земле», – рассказали организаторы.

Все это ждет псковичей и гостей города 5 июля в Большом концертной зале Псковской областной филармонии. Начало в 17.30.

Количество билетов ограничено.️ Их будут выдавать не больше двух в одни руки.

«Будем ждать вас через четыре дня на самом ярком кинособытии этого лета!» – добавили организаторы.