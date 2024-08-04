Сцена / Фестивали

Оркестр Московского военного округа выступит на фестивале «Михайловский бастион» в Невеле

На III международном фестивале военно-духовных оркестров «Михайловский бастион» в Невеле выступит 21-й военный оркестр Московского военного округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: пресс-служба ТКД

Оркестр ведёт свою историю с далёкого 1940 года. С первых лет существования музыкальный коллектив активно участвовал в проведении важнейших государственных мероприятий, был задействован во всех военных парадах войск Московского гарнизона на Красной площади.

Гордостью оркестра является участие в историческом параде 7 ноября 1941 года и параде Победы 24 июня 1945 года. В 1995 году по заказу правительства Москвы оркестром записан гимн столицы России. Обладая широким исполнительским диапазоном, коллектив обеспечивал музыкальное оформление официальных церемоний на высшем уровне: встреч зарубежных правительственных делегаций, возложений венков к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены.

21 военный оркестр штаба Московского военного округа постоянный участник всевозможных музыкальных фестивалей, в том числе и ежегодного международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади.

Оркестр выступит 7 сентября в Невеле в 16:00 на Летней эстраде (Ленина, 7). А 8 сентября примет участие в гала-концерте в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.