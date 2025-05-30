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Актёр Фёдор Степанов и музыкант Олег Бойко представят поэтическую композицию в «Михайловском»

7 июня в музее-заповеднике «Михайловское» актёр Фёдор Степанов и музыкант Олег Бойко представят уникальную музыкально-поэтическую композицию для голоса, гитары и лютни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Тон задаёт стихотворение Пушкина "Блаженство", откуда взяты строки "МИГ блаженства ВЕК лови". Музыка вступает в диалог с пушкинским текстом, ностальгируя по эпохе барокко и раскрывая темы пира мысли, творчества и любви. Стихи разных периодов творчества Пушкина образуют образуют словно бы одно большое стихотворение, своего рода лестницу к одной из пушкинских вершин, к "Египетским ночам", где проза переплетена со стихами, где появляется герой-трикстер, итальянец импровизатор, и где Пушкин касается извечной загадки творческого вдохновения. Ответ на неё дан в пушкинской фразе: "… он чувствовал... приближение Бога". С этим перекликается и финал композиции — стихотворение-мистерия "Пророк"», - рассказали в ТКД.

Концерт пройдет в 11:00 7 июня на главной сцене на поляне в Пушкинском заповеднике.

Фестиваль «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.