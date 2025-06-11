Площадки с мастер-классами работают на фестивале «Довмонт Псковский» в Псковском кремле 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».