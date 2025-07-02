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Новинки «Западных ворот-2025» назвал продюсер фестиваля

Обширная конкурсная программа «Западных ворот» в 2025 году является одной из особенностей фестиваля, заявил генеральный продюсер кинособытия Эдуард Пичугин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Из нового — у нас большая конкурсная программа, несколько конкурсов, кроме главного. Есть конкурс короткого метра, есть конкурс детского фильма. Появился новый конкурс, это "Хранители памяти"», — сказал Эдуард Пичугин.

«Хранители памяти» — конкурс документального кино, для судейства в котором были приглашены эксперты из Санкт-Петербурга.

«Есть еще такой жанр, где актеры постановочно восстанавливают интересные исторические моменты, рассказывают о них в достаточно сжатом режиме. Хронометраж у такого фильма небольшой, но он очень интересный. В этом жанре у нас тоже будет целый конкурс. Также из нового — мы в конкурс пригласили две новые страны. В этом году на фестивале покажем более 100 фильмов. Показы все бесплатные. Кто раньше пришел — тот и кресло занял. Будем искать стулья», – добавил Эдуард Пичугин.

С 4 по 6 июля в Пскове проходит VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира.

Зрителей ждут гала-премьеры, специальные сеансы, ретроспективы кинокартин уже ставших классикой, и, конечно же, обсуждение фильмов и творческие встречи с любимыми актерами и режиссерами.

Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове откроет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» режиссера Анджея Петраса.

Ранее Псковская Лента Новостей опубликовала программу проведения фестиваля.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей