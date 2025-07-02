Фермер из Пушкинских Гор представила на «Винограде» продукцию «Нашей ягодки»

Фермер из Пушкинских Гор Юлия Хвесюк, владельца хозяйства «Наша ягодка», представила свою продукцию на площадке Россельхозбанка (РСХБ), расположенной на энограстрономической ярмарке «Виноград» в Пскове сегодня, 6 июля, в заключительный день мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фотографии: ТКД Псковской области
В рамках проекта РСХБ «Вкусная пятница» в течение десяти дней ярмарки «Виноград» гости праздника могли продегустировать и приобрести продукцию псковского сыровара Рустама Шабаева и экофермы «Изборский страус», а также отведать африканского сома от фермеров из Ленинградской области.
Продукцию псковских фермеров и фермеров со всей страны можно приобрести на маркетплейсе Своё Родное. В целом экосистема Россельхозбанка Своё максимально охватывает все сферы жизни сельхозпроизводителей и предоставляет для них надежную поддержку, рассказали в ТКД.
Фестиваль «Виноград» проходит в Пскове рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» с 27 июня по 6 июля. Генеральный спонсор — Россельхозбанк.