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Бесплатные мастер-классы ждут псковичей на пляжном фестивале «Псков молодой – 2025»

Фестиваль «Псков молодой – 2025» пройдет на городском пляже в Пскове 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Источник: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

На пляжном фестивале будет работать «Арт-зона». Для гостей праздника организаторы подготовят бесплатные активности, которые пройдут с 15.00 до 22.00:

роспись футболок с помощью трафаретов с 15.00 до 20.00 (количество футболок ограничено);

мастер-класс по росписи шопперов от Экологического центра «Экопрактика» с 15.00 до 17.00;

мастер-класс по витражу от «Псков Витраж» с 17.00 до 18.30;

мастер-класс по изготовлению магнитов Арт-пространство «А5 Альпака» с 18.30 до 19.30;

мастер-класс по кастомизации одежды от художника-кастомайзера carleen с 19.30 до 20.30. Можно принести вещи, которым вы хотите подарить вторую жизнь – футболки, свитшоты, шоперы, джинсы или брюки.

Количество мест на каждый мастер-класс ограничено. Зарегистрироваться на них можно по ссылке.