 
Культура

Променад-концерт в рамках акции «Ночь искусств» в «Михайловском». Фото

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Пушкинский променад-концерт вчера, 3 ноября, прошёл в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, праздник был организован в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское». 

Многочисленные участники променада побывали в нескольких выставочных пространствах: в уникальной для региона экспозиции «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский мемориальный ландшафт», на выставке «Вот мельница…» и в зале, где сейчас представлена большая шуточная серия пушкинских работ Игоря Шаймарданова.

 

Гостей ждали поздравления — в том числе и от главы Пушкиногорского округа Оксаны Филипповой, а также мини-экскурсии и игровые задания. Общее действо украсили шуточные акции (например, «Литературный оракул» с «предсказаниями»-цитатами из произведений русских классиков) и концертные номера, подготовленные артистами Пушкиногорского культурно-досугового центра и учащимися Пушкиногорской районной школы искусств имени С.С. Гейченко. 

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