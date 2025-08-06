Сцена / Фестивали

«Михайловское» впервые участвует в фестивале «Осень в Заосье» в Беларуси

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» принимает участие в традиционном литературно-музыкальном фестивале «Осень в Заосье» («Восень у Завоссi») в Республике Беларусь.

Бывший фольварк Мицкевичей «Заосье». Фото из открытых источников.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», праздник искусств развернётся сегодня, 27 сентября, в музее-усадьбе Адама Мицкевича «Заосье», расположенной в Барановичском районе Брестской области Белоруссии. Музейщики «Михайловского представят на фестивале новую игровую программу на основе местного — псковского, пушкиногорского — фольклорного материала. В частности, в интерактиве будет обыграна лубочная сказка «Как мыши кота хоронили», рассказала руководитель отдела массовых мероприятий, участник работающего при «Михайловском» фольклорного коллектива «Пушкинская деревня» Ирина Егорова.

Кроме того, музей покажет в Заосье выставку «Пушкинский лубок» — 15 листов из двух графических циклов известного театрального художника Игоря Шаймарданова. Первый из этих циклов — выполненные в лубочной манере очень своеобразные иллюстрации к стихотворениям Пушкина и к его «Евгению Онегину», с участием самогó Александра Сергеевича в отдельных листах-«сюжетах». Второй «сериал», также с «непосредственным участием» поэта, знакомит зрителей с различными видами Пушкинского заповедника — домами-музеями, парковыми затеями в усадьбах, проч., проч.

Игорь Шаймарданов. Иллюстрация к роману «Евгений Онегин»: гл. VIII, строфа XIII. Из фондов «Михайловского»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что в течение многих лет «Осень в Заосье» привлекает на родину Адама Мицкевича не только почитателей его таланта, но и всех, кто интересуется историей и культурой белорусского народа. Пушкинский заповедник как давний партнёр одного из организаторов фестиваля — Государственного музея истории белорусской литературы, филиалом которого является музей-усадьба классика — принимает участие в празднике впервые.