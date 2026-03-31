 
Культура

Дом культуры и краеведческий музей в Великих Луках капитально отремонтируют

Капитальный ремонт Дома культуры имени Ленина и краеведческого музея в Великих Луках обсудил в рамках встречи с работниками сферы культуры депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Встретился с работниками сферы культуры Великих Лук — с теми, на ком держится культурная жизнь города на Ловати. Состоялся диалог о достижениях, текущих задачах и проблемах, которые требуют решений. Одна из ключевых тем — капитальный ремонт Дома культуры имени Ленина. Здание давно нуждается в серьёзном обновлении, важно постараться использовать те возможности, которые дают федеральные программы софинансирования. В этом году будет подготовлена проектно-сметная документация — это необходимый шаг, чтобы заявиться в федеральные программы и привлечь средства на ремонт. Кстати, в 2027 году учреждение культуры отметит столетний юбилей — капремонт был бы отличным подарком и для артистов, и для зрителей», - рассказал Александр Козловский в своем Telegram-канале. 

Он добавил, что проект Дома культуры Ленинского Комсомола получил поддержку по итогам Всероссийского конкурса в рамках проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». В рамках мультиформатного арт-проекта «Многоголосье» здесь модернизируют оборудование: заменят устаревшую световую и звуковую аппаратуру. По словам депутата, «Это не просто обновление техники — это новые возможности для коллективов, более качественные мероприятия и, как следствие, больший интерес со стороны жителей».

Также Александр Козловский отметил, что краеведческий музей в Великих Луках ждут серьёзные изменения: в 2026-2028 годах в рамках национального проекта «Семья» запланирован его капитальный ремонт. Речь идёт о комплексном обновлении здания и создании современного музейного пространства.

Отдельно депутат отметил успехи Великолукского драматического театра.

«Начиная с 2016 года, он заметно преобразился — и внешне, и по содержанию. Благодаря системной работе коллектива, руководства и поддержке партии "Единая Россия" удалось добиться значимого результата: поток зрителей вырос вдвое. В 2025 году театр посетили 80 тысяч человек — это показатель доверия и интереса со стороны горожан», - сказал Александр Козловский.

Помимо этого, в рамках встречи обсудили предстоящие крупные мероприятия по празднованию 860-летия города и проведению 30-й встречи воздухоплавателей.

 
«Уверен, что в юбилейный год нас ждёт насыщенная программа и множество ярких культурных мероприятий. Договорились продолжить диалог уже на федеральной площадке — пригласил представителей сферы культуры в Государственную Думу, чтобы вместе с коллегами-парламентариями обсудить актуальные вопросы и найти дополнительные решения для развития!» - заключил Александр Козловский.
Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

